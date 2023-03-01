У кількох місцях в Криму чули потужні вибухи: пояснення окупантів "феноменальне"

Ввечері першого дня весни у різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму чули вибухи. Очевидці повідомляють, що внаслідок них затряслися меблі та вікна, а в окрузі спрацювали сигналізації машин.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Вибухи гриміли у різних місцях

Вибухи у тимчасово окупованому Криму гриміли не лише в одному населеному пункті. З мережі стало відомо, що їх чули у:

Бахчисараї в районі військової частини на Сімферопольській вулиці,

у багатьох селах Бахчисарайського району,

Ялті,

Гурзуфі,

та ще кількох населених пунктах.

Затремтіло все навколо, меблі та вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі,

– повідомили місцеві жителі.

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Це "не вибухи", це "надзвук"

Як повідомив Сергій Стерненко, вибухи звучали внаслідок роботи ППО окупантів. Чи були влучання у Криму – наразі не відомо.

Попри інформацію від очевидців та навіть відео у мережі влада і військові Росії поки що ситуацію не коментують, а деякі кримські канали пишуть про дивні природні явища. Однак більший "розумник", проросійський блогер із тимчасово окупованого півострова Олександр Таліпов стверджує, що "у Криму все спокійно". Ба більше, він додав, що буцімто ще жодного разу бавовна у Криму не цвіла.

Жоден, повторюю, жоден ще жодного разу не долетів до мети. Про які вибухи ви пишете? … І так, у Криму все спокійно!

– написав він.

Гучний звук вибухів у Бахчисараї він пояснив просто. Це буцімто був перехід російського літака на надзвук. Згодом за цей аргумент зачепилася й так звана влада у Криму. Радник підконтрольного Росії голови Криму Олег Крючков написав, що сьогодні люди живуть в "іншій реальності, де літаки переходять на надзвук, працює ППО та РЕБ". Однак Крючков вирішив, що зайвим буде пояснити джерело такого звуку, вкрай похожого на вибух.

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