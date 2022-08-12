У низці областей оголошували повітряну тривогу: сирени лунала також на Херсонщині

У декількох областях України станом на 17:47 12 серпня оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Українцям нагадують, що під час тривоги потрібно відкладати всі справи та йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не сповістять про відбій. Це правило рятує життя.

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Про загрозу сповіщають жителів

Рівненської області (відбій 18:11);

Буковини (відбій 18:14);

Хмельницької області (відбій 18:13);

Тернопільської області (відбій 18:14);

Кіровоградської області (відбій 18:13);

Дніпропетровської області (відбій 18:12);

Одеської області (відбій 17:51);

Миколаївської області (відбій 17:59);

Херсонської області (відбій 17:54);

Луганської області.

Тривогу на Тернопільщині та Дніпропетровщині оголосили тоді, коли у деяких областях вже стартували відбої.

Від 11 серпня почали сповіщати про повітряну тривогу на Херсонщині.

У мережі поширили інформацію про запуск ракет. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації, на щастя, не було.

Окупанти обстріляли Харківщину

російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Після нічних ударів вранці 12 серпня окупанти вдарили по селі Баранівка Богодухівського району. Внаслідок дій російських загарбників загинула 50-річна жінка. Окрім того, відомо щонайменше про одного постраждалого.

Вже близько 12:30 відбувся повторний обстріл Богодухівського району. Постраждали 2 людей. Серед них – 13-річний хлопчик.

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