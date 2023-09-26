У Кривому Розі – вибухи: стався приліт по одному з підприємств міста

Зранку 26 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Після цього потужні вибухи пролунали у Кривому Розі.

На жаль, у Кривому Розі є влучання. Наразі вся інформація уточнюється. Про це інформує 24 Канал.

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Вибухи у Кривому Розі

Моніторингові канали одразу повідомили, що у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, пролунав гучний вибух.

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Після цього вибух підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав нічого не знімати і не викладати в інтернет.

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,

– написав Вілкул.



Актуальна карта тривог / Скриншот

Повітряні сили попередили: "Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування балістичного озброєння!"

У Кривому Розі є влучання

В ОВА повідомили, що у Кривому Розі приліт стався по одному з підприємств міста. Наразі інформація уточнюється.

Окрім цього, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, що вночі 26 вересня потужні вибухи лунали на Черкащині й Одещині. Туди ворог спрямував дрони-камікадзе.

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