У кількох областях на Сході лунала повітряна тривога

17 серпня 2022 , 06:38
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Джерело:

мапа тривог

Ворог продовжує атакувати Україну. Зранку 17 серпня знову лунала тривога.

Повітряну небезпеку оголосили в кількох місцях на Сході. Людям треба було негайно пройти в укриття, щоб бути в безпеці.

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Де саме тривога

Небезпека атаки на 6:41 годину ранку 17 серпня є у:

  • Луганській області
  • Донецькій
  • Харківській
  • Полтавській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Запорізькій.

Не варто нехтувати небезпекою, враховуючи всю підступність та жорстокість ворога. Адже росіяни стріляють по мирних містах та цивільних об'єктах. Тому людям слід перебувати в безпечних місцях на момент загрози. 

На 6:47 повітряна тривога зберігалась тільки в Донецькій і Луганській областях. Всюди решту небезпека виявилась короткочасною.

Нічні обстріли України

  • На Сході та Півдні в ніч проти 17 серпня було неспокійно. Окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. У час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу. Деталі атаки з'ясовували.
  • У Харкові під час повітряної тривоги вночі також лунали вибухи. Люди чули, що вибухало нібито за містом. Влада поки офіційно цього факту не повідомляла.
  • Постійно під атакою також перебуває й Миколаїв. Окрім обстрілів цієї ночі також були атаки й вночі 15 серпня. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Тим часом в окупантів вибухає в Криму на військових об'єктах: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик