У Кривому Розі підтвердили вибухи: влучили по об'єкту інфраструктури

7 листопада 2023, 12:57
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Джерело:

Дніпропетровська ОВА

У деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, звуки вибухів лунали у Кривому Розі.

Росія продовжує створювати загрозу атак з повітря для мирних українських міст. Зокрема, 7 листопада повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі.

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Про вибухи повідомили журналісти

Кореспонденти Суспільного розповіли, що у передмісті Кривого Рогу чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей не розкривають.

Втім, вибухи офіційно підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул. Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Повітряну тривогу оголосили о 12:00, а вже за кілька хвилин з'явилися повідомлення й про вибухи. 

Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Це місто доволі часто опиняється під прицілом окупантів.

Зокрема, 5 листопада Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Дніпропетровщини. Згодом стало відомо, що нашим захисникам вдалося збити над областю ворожу ракету. В Дніпропетровській військовій обладміністрації розповіли, що у Криворізькому районі працювали сили ППО. 

Окупанти поцілили по дачному кооперативі у Кривому Розі

  • Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по українських містах. Російські окупанти 20 жовтня атакували дачний кооператив у Кривому Розі. На жаль, жертвою терористичного удару став 60-річний чоловік. У місцевій ОВА висловили співчуття його рідним.
  • Окрім того, відомо про щонайменше одну постраждалу. Це – 57-річна жінка. У неї – осколкові поранення. Наразі медики оцінюють стан постраждалої як важкий.
Автор: Вікторія Кульженко