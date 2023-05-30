У кількох областях України лунала повітряна тривога: ракети були над Дніпропетровщиною

Ввечері 30 травня одразу у низці областей України завили сирени. Ворожі ракети помітили над Дніпропетровською областю.

Про актуальну ситуацію у регіонах, а також мапу повітряних тривог – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як зазначив глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, над територією Дніпропетровщини зафіксували 2 крилаті ракети. Ймовірно, прямують в інші райони Дніпропетровської області, або в інші області України.

Разом з тим, прошу жителів району перебувати в безпечних місцях. Нагадую про неприпустимість фіксації роботи ППО з публікацією в мережі Інтернет, або будь-яких коментарів стосовно роботи ППО,

– підкреслив він.

Станом на 18:50 повітряну тривогу оголосили у:

Луганській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській областях.

Також тривога лунає на тимчасово окупованій території Луганщини та Криму.



Карта повітряних тривог / Фото "єМапа"

На Запоріжжі пролунали вибухи

На тимчасово окупованій території Запоріжжя, а саме у Мелітополі та Токмаку, пролунали вибухи. Що саме там відбулося – наразі невідомо. Можливо, це "Бавовнятко" завітало на склади окупантів.

Вже о 19:10 оголосили про відбій повітряної тривоги! Можна виходити з укриття!

Додамо, що ракетні атаки ворога активізувалися останнім часом. Лише протягом 29 травня окупанти двічі гатили по Україні, використовуючи і дрони, і ракети. Як розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, обстрілюючи Київ, росіяни намагались поцілити по системі протиповітряної оборони столиці, яка успішно збиває російські повітряні цілі.