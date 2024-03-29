У кількох районах Одеси раптово зникло світло: що сталося

У Одесі раптово зникло світло. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів.

На одній із високовольтних станцій Укренерго сталося аварійне відключення. Там вже тривають ремонтні роботи.

Дивіться також Масована атака по Україні: перелік областей, де росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру

Також зникла і вода

Жителі кількох районів Одеси залишились без світла та води. Водночас світло обіцяють відновити протягом кількох годин.

Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки,

– мовиться в повідомлені.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що станом на 13:15 світло вже почали вмикати, однак можуть бути перепади напруги.

Енергетики роблять все можливе для того, аби повернути світло та воду у домівки одеситів.

Під час масованої атаки росіяни пошкодили енергетичні об'єкти