У кількох регіонах України – надзвичайна пожежна небезпека: перелік

Рятувальники попередили жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людей закликали бути обачними.

Пожежна небезпека триматиметься протягом доби 6 червня. Особливо це стосується західних та північних областей.

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Перелік регіонів

Волинська область;

Рівненська;

Тернопільська;

Житомирська;

Сумська.

Яка погода буде 6 червня

У неділю, 6 червня, стовпчики термометрів в Україні піднімуться вище позначки +20. Однак максимальна температура повітря становитиме +25.

Щоправда, сонячна погода тішитиме лише жителів кількох регіонів. Наприклад, Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, Кіровоградщини та Херсонщини.

Решту областей накриють грози та потужні дощі.



Погода в Україні 6 червня / Карта Укргідрометцентру