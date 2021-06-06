У кількох регіонах України – надзвичайна пожежна небезпека: перелік

6 червня 2021 , 06:34
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Джерело:

ДСНС

Рятувальники попередили жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людей закликали бути обачними.

Пожежна небезпека триматиметься протягом доби 6 червня. Особливо це стосується західних та північних областей.

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Перелік регіонів

  • Волинська область;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Житомирська;
  • Сумська.

Яка погода буде 6 червня

У неділю, 6 червня, стовпчики термометрів в Україні піднімуться вище позначки +20. Однак максимальна температура повітря становитиме +25.

Щоправда, сонячна погода тішитиме лише жителів кількох регіонів. Наприклад, Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, Кіровоградщини та Херсонщини.

Решту областей накриють грози та потужні дощі.


Погода в Україні 6 червня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ольга Музика