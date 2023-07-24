Вартість – 5 мільйонів рублів: у Москві невідомі вкрали кілометр кабелю міноборони
У столиці ворожої держави трапилася "крадіжка року". Власне, у міноборони Росії раптово помітили, що на одному з їхніх об'єктів електрозв'язку бракує близько кілометра дорого кабелю.
Про те що у Москві невідомі перерізали та викрали понад кілометр кабелю оборонного відомства, повідомили у понеділок, 24 липня, російські ЗМІ, – інформує 24 Канал. Вартість викраденого дроту оцінюють у 5 мільйонів рублів. Це близько 1,5 мільйона гривень.
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Крадіжка кабелю у Москві
Як пишуть пропагандисти, відсутність кабелю помітив співробітник міноборони разом із представником "Воєнтелекома". Сталося це під час перевірки об'єкта електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви після фіксації збою.
Отже, виявилося, що на місці не вистачає понад кілометр дорогого обладнання – кабелю, ціна якого за метр може сягати 5 тисяч рублів.
Таким чином матеріальні збитки можуть бути оцінені більш ніж у 5 мільйонів рублів. Поліція поки що проводить перевірку,
– написала одна з кремлівських помийок.
Інші проблеми окупантів: атака на столицю і Крим
- У ніч проти 24 липня в Москві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що столицю ворожої держави атакували "невідомі" безпілотники. Зокрема, дрони цілились у район, де розміщено Військовий університет міноборони й кілька "секретних об'єктів" Головного управління розвідки.
- Джерела у спецслужбах повідомили 24 Каналу, що цей обстріл був спеціальною операцією ГУР України. Водночас на офіційному рівні наша держава не підтверджувала, що причетна до ударів.
- Також неспокійно вночі було в Криму. Дрони вдарили по складу боєприпасів у Джанкойському районі, внаслідок чого було знищено ракети типу "Онікс", якими загарбники обстрілювали Одесу упродовж останнього тижня.
- В міністерві закордонних справ Росії поспішили звинуватити Україну в цій "бавовні". Там зазначили, що залишають за собою право "вжити заходів у відповідь". Про що саме йдеться – невідомо.
- Разом з тим віцепрем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров констатував, що "що б не відбувалося у Росії, але цього з кожним днем буде все більше". За його словами, російські засоби радіоелектронної безпеки та ППО все менше здатні захищати небо.