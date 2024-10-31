КНДР допомагає Кремлю не просто так: що Кім може попросити натомість

Очевидно, що Північна Корея має власний інтерес у тому, щоб допомагати Путіну. У Південній Кореї припустили, що це може бути.

У США говорять, що Північна Корея відправила близько 10 000 солдатів для тренувань на сході Росії. Деякі з них одягнені в російську форму. Але міністр оборони Південної Кореї ухилився від відповіді, чи почне Південна Корея надавати військову допомогу українцям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Навіщо Кім допомагає Путіну

Північна Корея "дуже ймовірно" попросить Москву надати їй передові технології, пов'язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги Росії у війні проти України, заявив у середу в Пентагоні міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен. Північна Корея, ймовірно, попросить російську сторону про передачу технологій, пов'язаних з тактичною ядерною зброєю, вдосконаленням північнокорейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів, заявив Кім, виступаючи через перекладача разом з міністром оборони Ллойдом Остіном,

– ідеться в повідомленні.

У Білому домі вбачають у цьому віддзеркалення угоди Росії з Іраном, адже там Москва ділиться з Тегераном ядерними технологіями в обмін на зброю і військову підтримку у війні в Україні.

Сеул не вірить, що розгортання військ Північної Кореї на допомогу Росії сприятиме виникненню війни на Корейському півострові, але воно може призвести до "ескалації загроз безпеці". Власне, там збільшили обмін розвідувальною інформацією з НАТО і непокояться щодо пересування північнокорейських військ. Але поки що мовиться про відправлення в Україну хіба що південнокорейських військових аналітиків.

Тим часом на Заході розуміють, що солдати КНДР будуть гинути в степах України й на це треба буде якось реагувати.

"Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо північнокорейські війська будуть вбиті американською зброєю, наданою Україні, Остін сказав, що "такі речі траплятимуться", якщо північнокорейці приєднаються до росіян у війні", – пише CNN.