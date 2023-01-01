Через "тривожні кроки" США: КНДР збільшить виробництво тактичної ядерної зброї

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу. Глава Північної Кореї планує збільшити військовий потенціал своєї країни для протидії "загрозам" з боку США.

На засіданні правлячої Робітничої партії Кім Чен Ин наголосив на необхідності забезпечити "переважну військову міць" для захисту свого суверенітету та безпеки.

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Кім обіцяє розробити ще одну систему міжконтинентальних балістичних ракет

Зустріч відбулася на тлі транскордонної напруженості через вторгнення північнокорейських безпілотників у Південну Корею та низку ракетних запусків КНДР, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Кім Чен Ин звинуватив Вашингтон і Сеул у спробах "ізолювати та задушити" Пхеньян за допомогою ядерних ударних засобів США, які постійно розгортаються в Південній Кореї, назвавши це "безпрецедентним в історії людства".

Він пообіцяв розробити ще одну систему міжконтинентальних балістичних ракет, "головною місією якої є швидкий ядерний контрудар" у рамках плану посилення ядерних сил країни.

Ситуація, що склалася, вимагає подвоєних зусиль для значного зміцнення військової мускулатури... У відповідь на тривожні військові кроки США та інших ворожих сил,

– йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, Південна Корея стала "нашим безсумнівним ворогом", оскільки вона "схильна до необачного та небезпечного нарощування озброєнь" і ворожих військових дій.

"Це підкреслює важливість і необхідність масового виробництва тактичної ядерної зброї та закликає до експоненціального збільшення ядерного арсеналу країни", – сказав Кім, додавши, що це буде "основним напрямком" ядерної та оборонної стратегії до 2023 року.

Згідно з планом, країна також запустить свій перший військовий супутник "якнайшвидше", прискоривши свою роботу зі створення супутника-шпигуна, підготовка до якого знаходиться на завершальній стадії.

КНДР випробувала 600-мм ракетну систему з ядерним зарядом

У Північній Кореї провели успішні пуски ракет з нової 600-міліметрової РСЗВ, яка здатна запускати ракети з ядерним компонентом, інформує CNN.

600-мм установку було представлено ще 3 роки тому, а зараз заявляється про нарощування виробництва з кінця жовтня 2022 року. Ще 30 машин незабаром надійдуть на озброєння північнокорейської армії.

"Можливо, як ключова наступальна зброя наших збройних сил, вона виконуватиме свою власну бойову місію, щоб розтрощити ворога", – сказав Кім Чен Ин.