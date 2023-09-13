Все вже попросили раніше, – Світан припустив, що могли обговорювати Путін та Кім Чен Ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин 12 вересня приїхав з візитом у Росію. Очевидно, він обговорював із кремлівським диктатором Владіміром Путіним поставки боєприпасів для російської армії.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан припустив 24 Каналу, що Путіну вже не треба просити боєприпаси у Кім Чен Ина. Якби це не було вирішено, то вони б не зустрічались.

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"Напевно, просити Путін вже нічого не буде. Якби це не було вирішено, вони б не зустрічались. Найімовірніше, все вже попросили раніше і отримали згоду. Вже розробляється певний механізм контролю та взаємовідносин. Північна Корея буде постачати боєприпаси", – вважає він.

Скільки снарядів Росія може отримати від КНДР

Роман Світан зазначив, що у Північній Кореї є велика кількість боєприпасів: старі радянські, власного виробництва та китайські. Вони і раніше передавали радянські снаряди, ракети до "Градів" та міни з мінометами.

Найімовірніше, буде такого роду заміщення. Китайці не будуть напряму відправляти свою продукцію у Росію. Вони бояться жорстких санкцій. Тому китайці будуть відновлювати ту кількість боєприпасів у Північній Кореї, яку вона віддадуть росіянам, свого та радянського виробництва,

– сказав він.

На думку військового експерта, Північна Корея може виділити росіянам до 2 мільйонів снарядів протягом року. Передати одразу всі не вийде через логістичні проблеми.

"Приблизно 2 мільйони снарядів на рік росіяни виготовляють самостійно. Це приблизно 7 тисяч боєприпасів за добу. Зараз вони використовують приблизно 15 тисяч снарядів. Якби Північна Корея не поставила їм своє озброєння, то вони пішли б з 15 тисяч до 7 тисяч, працювали б "з коліс", – пояснив Світан.

Постачання боєприпасів з КНДР не збільшить кількість снарядів у росіян. Це просто залишить їх на тому ж рівні – приблизно 15 тисяч на добу.

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