Кім Чен Ин вперше показав світові доньку – просто під час ракетних випробувань

Диктатор з Північної Кореї продовжує ракетні випробування. Напередодні він вирішив похизуватися перед цілим світом не лише запуском ракет, а й своєю донькою.

Так, Кім Чен Ин уперше продемонстрував усьому світові свою донечку. Але вирішив він це зробити в екстраординарний спосіб, узявши її з собою на полігон, де відбуваються ракетні випробування.

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Показав доньці випробування балістичної ракети

Державне агентство "ЦТАК" опублікувало серію світлин. Це могли б бути милі сімейні кадри. Але реальність дещо інша, адже хворобливий диктатор на фото тримає свою доньку за руку та спостерігає за запуском найбільшої у країні балістичної ракети.



Це перша публічна поява доньки Кім Чен Ина / Фото "ЦТАК"

Як ви розумієте, цього разу увага всього світу прикована не до ракети. Усі подивовані публічній появі доньки Кім Чен Ина, існування якої публічно не підтверджували раніше.



Раніше не було підтвердження, що у Кім Чен Ина є донька / Фото "ЦТАК"



Донька Кім Чен Ина – не єдина його спадкоємиця / Фото "ЦТАК"



Кім Чен Ин разом з донькою спостерігали за запуском ракети / Фото "ЦТАК"

Що відомо про дітей Кім Чен Ина

За словами експертів, у диктатора може бути троє дітей: двоє дівчат, а також один хлопчик. Відомо, що одного зі спадкоємців Ким Чен Ина помітили під час святкування національного свята у вересні. Він потрапив у кадри, які тоді зробили фотографи.

Водночас у самій Північній Кореї ніколи не оголошували, хто може замінити його у випадку недієздатності. Але відомості про нащадків диктатора наштовхують аналітиків на думку про створення регентства. Його можуть сформувати сестра та лоялісти Кім Чен Ина. Цей крок дозволить передати повноваження наступнику диктатора тоді, коли він досягне необхідного для керування країною віку.

Зауважимо, що Кім Чен Ин міг не просто так публічно вивести в люди свою донечку. Цим лідер країни міг продемонструвати спадкоємність у четвертому поколінні. Ба більше, це своєрідний сигнал, що основна еліта Північної Кореї повинна готуватися до певного сценарію розвитку подій.

Коротко про останні новини з КНДР

Напередодні Північна Корея запустила балістичну ракету під час випробування свого озброєння. Відомо, що вона впала в економічній зоні Японії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

Тим часом КНДР продовжує великими обсягами шити військову форму для окупантів. Як повідомляють ЗМІ, цим займаються щонайменше три столичні фабрики. Така співпраця між Північною Кореєю та Росією триває уже місяць.

Цікаво, що у Північній Кореї відхрещуються від постачання Росії зброї. Мовляв, країна не надає Кремлю оснащення, яке він зможе використовувати у війні проти України.

Додамо, що на початку листопада у КНДР пояснили, чому здійснювали запуски ракет. У країні зауважили, що це була така собі імітація ударів по Південній Кореї, а також США. І зробили її на фоні проведення цими двома країнами "небезпечних військових навчань".

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