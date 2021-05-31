Ймовірна хвороба Кім Чен Ина: диктатора рекордно довго не бачили на публіці

Кім Чен Ина не бачили на публіці вже протягом 24 днів, що є найтривалішим періодом його відсутності у 2021 році. Востаннє лідер Північної Кореї був присутній 7 травня на концерті в Пхеньяні.
Про відсутність диктатора видання пише з посиланням на слова представника південнокорейського міністерства об'єднання, яке відповідає за відносини з Північчю.
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Кім Чен Ин рекордно довго не з'являвся на публіці
Це найбільш тривалий період у 2021 році, коли Кім Чен Ин не з'являється на публіці,
– повідомив чиновник.
Він не назвав можливі причини відсутності лідера Північної Кореї, зазначивши, що наразі було б "недоречним" давати будь-які оцінки.
Востаннє Кім Чен Ина бачили ще 7 травня. Тоді він відвідав концерт у Пхеньяні.
Нагадаємо, раніше південнокорейські експерти припускали, що диктатор рідше відвідує публічні заходи у зв'язку з побоюваннями щодо коронавірусу.
Ймовірна хвороба Кім Чен Ина: що відомо
- У травні 2020 року незвично довга відсутність Кім Чен Ина спричинила чутки про його серйозну хворобу. Низка світових ЗМІ з посиланням на різні джерела навіть писала про смерть лідера Північної Кореї через нібито наслідки невдалої операції на серці.
- Однак потім він вперше за 20 днів з'явився на публіці, відвідавши церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив.