Це гібридна війна, вони терористи, – Кім про "анонсовані" цілі росіян

російські загарбники часом "анонсують" свої цілі, називаючи низку об'єктів, зокрема, цивільних. Так ворог веде свою гібридну інформаційну війну.

Про це 24 каналу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що росіяни йдуть на такий крок, адже вони є терористами.

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"окупанти викидають попередні можливі цілі"

Кім розповів, що російські військові обирають собі так звані цілі. Деякі із них розташовані близько до військових, а деякі є суто цивільними.

Вони викидають попередні можливі цілі, заявляючи, що уразять зараз цивільний об'єкт. Такі вони росіяни – терористи,

– зауважив він.

За словами голови Миколаївської ОВА, існує ймовірність, що саме туди й "прилетить".

Кім розповів, як та чому росіяни "анонсують" цілі: дивіться відео

Для чого росіяни так роблять

Кім зазначив, що окупанти, наприклад, "заявляють" 50 об'єктів як можливі цілі. Потім вдаряють по одному, після чого можуть оголосити, що буде ще 50 цілей.

Це суто поєднання інформаційної війни та гібридної,

– наголосив голова ОВА.

Він пояснив, що росіяни роблять так, щоб люди боялися. окупанти не гребують жодним методом для залякування українців.

Ситуація у Миколаєві: останні новини

У ніч проти 17 серпня у Миколаєві чули звуки вибухів. В області оголошували повітряну тривогу. Крім того, про вибухи повідомляли і в Херсоні.

російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Миколаєву. У місті зафіксували 6 "прильотів". Ймовірно, це були ракети типу С-300.

Під обстріл у Миколаєві потрапив Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Лише кілька днів тому мер міста доводив, що там немає ніякої військової бази.

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