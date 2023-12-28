Від депутатів на фронті толку буде мало, – Кім

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що тези про те, що мобілізувати повинні насамперед депутатів та правоохоронців, вкидають росіяни. За його словами, такі твердження в Україні поширюють наші громадяни, які бояться воювати або відпускати своїх рідних на фронт.

Віталій Кім в ефірі телемарафону заявив, що на даному етапі війни Росія має певні результати в інформаційній війні проти України. За його словами, останнім часом в медійний інформпростір стали все частіше закидати тези про те, що на війну потрібно відправити депутатів та правоохоронців.

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Позиція Кіма щодо призову депутатів

Глава Миколаївської ОВА наголосив, що мета ворога — розхитати тих, хто сумнівається.

Ті люди, які готові воювати та захищати свою країну, бачать цей фон та думають "та чого я піду, хай всі йдуть". Тому, ця інформація заважає людям, які готові захищати державу. Адже навколо всі плачуть, кричать, розповідають, обговорюють, правильно це чи ні, що хай йдуть воювати поліцейські, депутати,

– сказав Кім.

За його словами, ці тези є неправильними, оскільки у перебуванні депутатів на фронті не буде сенсу, адже їх мало, а правоохоронці повинні забезпечувати порядок, оскільки це їх обов'язок.

Крім того, він зазначив, що штурмові загони поліції вже давно воюють на передовій та показують гарні результати.

Кім також сказав, що заяви щодо мобілізації правоохоронців та депутатів знаходять підтвердження у людей, які бояться або не хочуть, аби їхні близькі потрапили на фронт.

Мобілізація в Україні: останні заяви