Кім зробив особливий подарунок поліції: оригінальна автівка для патрулювання

Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зробив оригінальний подарунок для патрульної поліції міста. Він подарував їм машину, але зовсім незвичну як для правоохоронців.

Відповідне відео із особливим подарунком Кім оприлюднив на своїй сторінці у телеграмі. Схоже, його зняли самі патрульні.

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У ньому мовиться про те, що правоохоронці неодноразово скаржилися на те, що орки часто кивають п'ятами. Тож глава Миколаївської ОВА взяв це до уваги і подарував їм машину – кабріолет BMW.

Цікаво, що позаду є наліпка уже з легендарним меседжем для окупантів – "рускій ваєнний карабль, іді на**й". Також виділено спеціальне місце для кулемета.

Правоохоронці наголосили, що вже взяли автівку на озброєння.

Миколаїв – це Україна! Подарунок для патрульної поліції,

– підписав Кім під відео.

Кім подарував поліції машину: дивіться відео