Кім Кардашян опублікувала новорічну сімейну листівку: фото

Вслід за знаментостями світська левиця Кім Кардашян вирішила потішити шанувальників святковим сімейним фото, на якій постала вона з чоловіком Каньє Вестом і з їхніми спільними дітьми Нортом і Сейнтом.

Відповідне фото з'явилось на її сторінці в Instagram. Світлина була зроблена на вечірці сімейства Кардашян, які влаштували її напередодні Різдва. На вечірці з'явилась навіть вагітна Хлої Кардашян.

Happy Holidays Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Гру 2017 р. о 8:46 PST

"Веселих свят", – йдеться у підписі до фото.

Читайте також: Кім Кардашьян отримала на Різдво подарунок вартістю у півмільйона доларів: фото

Також, нещодавно Кім Кардашьян видалила зі свого Instagram всі різдвяні листівки, на яких вона зображена з матір'ю, сестрами і численними племінниками і племінницями. Як повідомляли у ЗМІ, таке рішення Кім прийняла через хвилю критики в мережі, пов'язаної з тим, що ні на одному фото не було вагітної Кайлі Дженнер. Також прихильники почали переживати, тому що на вечірці Кайлі теж не було помітно.

Але як згодом повідомили інсайдери видання The Daily Mail, що Кайлі все ж була присутня на сімейній різдвяній вечірці і виглядала вона чудово. Вона просто не хотіла привертати зайвої уваги преси і користувачів мереж до її вигляду.