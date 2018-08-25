Кім Кардашян показала осінній тренд, який носитимуть всі модниці

Світська левиця та реаліті-зірка Кім Кардашян продемонструвала новий відвертий "look", принт в якому стане як ніколи актуальним цієї осені.

Незважаючи на те, що в Кім Кардашян вже давно сформувався власний особливий стиль, до створення якого в більшій мірі долучився її чоловік Каньє Вест, зірка все ж інколи використовує модні тренди.

Читайте також: Чотири трендові кольори осені, які можна носити уже зараз

Цього разу Instagram-знаменитість опублікувала нове фото, в якому показала свій світський вихід: штани з крокодилячим принтом і обтягуючий светр з відвертим декольте зі зміїним принтом. Для завершення образу стилісти Кім також зробили їй нюдовий макіяж з власною лінійкою косметики KKWBEAUTY.



Кім Кардашян в новому образі

Як раніше для LIifeStyle 24 розповідали модні блогери, саме тваринні принти будуть дуже популярними восени 2018. Сюди ж можна віднести і леопардовий принт, який повернеться в модний світ з 2000-х. Тому, якщо побачите речі на прилавках магазинів з тваринними принтами – не задумуйтесь і обов’язково формуйте свій стильний образ.