Кім Кардашян показала сексуальну фігуру у зйомці для Elle: фото

Багатодітна мама та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян стала героїнею квітневого номеру журналу Elle.

37-річна Кім знялася у модній фотосесії і дала інтерв'ю, в якому відверто поділилася про материнство та відносини з чоловіком.

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Кім Кардашян показала чудову фігуру

Кардашян разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом виховує трьох дітей і про поповнення родини наразі не думає.

Мій будинок і моє серце дійсно наповнені. Я не думаю, що зможу впоратися з величезною кількістю дітей. У мене не так багато часу,

– каже Кім.

Попри щільний графік, зірка приділяє час не тільки своїм дітям, а й чоловікові. За її словами, всім жінкам потрібно навчитися приділяти своїм чоловікам стільки ж уваги, скільки вони приділяють і малюкам.

"Я і Каньє прекрасно доповнюємо один одного. Він навчив мене відстоювати свою позицію, а я допомогла йому стати впевненішим", – поділилася Кардашян.

Нагадаємо, третю дитину Кім та Каньє народила сурогатна мати, оскільки зірка мала проблеми із здоровям. Перших двох дітей Кардашян народила самостійно.