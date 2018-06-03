Кім Кардашян продемонструвала звабливу фігуру у прозорій сукні: фото (18+)
Епатажна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" веде публічне життя та ділиться своїми кадрами з мільйонами прихильників у соціальних мережах.
Так, цього разу Кім опублікувала спокусливу світлину, де вона одягнена у прозоре плаття і пальто-піджак зверху на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Як отримати сідниці Кім Кардашян: комплекс вправ від тренера зірки
Кім Кардашян / Instagram
Нагадаємо, напередодні американська зірка Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом 31 травня, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вже на наступний день мережа вибухнула курйозними мемами у зв'язку з такою несподіваною зустріччю світської левиці і політика.
У відповідь на це, її чоловік Каньє Вест влаштував Кім Кардашян скандал через її зустріч з Дональдом Трампом. На його думку, це образливо, що вона не взяла його з собою на зустріч з президентом США.
Вибір редакції
-
Лукашенко різко висловився щодо "приватизації" Росією перемоги в Другій світовій війнісьогодні, 10:17
-
Головні новини 2 червня: підрозділ російської армії на Донбасі та 20-й день голодування Сенцовасьогодні, 09:01
-
"Джавеліни" – це добре, але цього Україні не вистачить, – міжнародниксьогодні, 08:01