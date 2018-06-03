Кім Кардашян продемонструвала звабливу фігуру у прозорій сукні: фото (18+)

Епатажна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" веде публічне життя та ділиться своїми кадрами з мільйонами прихильників у соціальних мережах.

Так, цього разу Кім опублікувала спокусливу світлину, де вона одягнена у прозоре плаття і пальто-піджак зверху на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Як отримати сідниці Кім Кардашян: комплекс вправ від тренера зірки



Кім Кардашян / Instagram

Нагадаємо, напередодні американська зірка Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом 31 травня, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вже на наступний день мережа вибухнула курйозними мемами у зв'язку з такою несподіваною зустріччю світської левиці і політика.



У відповідь на це, її чоловік Каньє Вест влаштував Кім Кардашян скандал через її зустріч з Дональдом Трампом. На його думку, це образливо, що вона не взяла його з собою на зустріч з президентом США.