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Кім Кардашян розбудила чоловіка заради пікантного фото

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Кім Кардашян і Каньє Вест
Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян заради сексуальних фото готова на все, – навіть розбудити власного чоловіка і підняти з ліжка. Нове фото з Каньє Вестом зірка опублікувала у своєму Instagram.

Новий знімок, який зірка опублікувала більше 12 годин тому, вже зібрав більше 4 мільйонів вподобань і не одну тисячу веселих коментарів. А все тому, що реаліті-знаменитість не посоромилась розповісти, що кадр на фоні пустинних пейзажів з батьком її дітей дався не легко.

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"На відпочинку йому просто подобається спати, але я витягла його на п'ять хвилин, щоб сфотографуватися", – поділилась Кім передісторією зйомки в Instagram.


Кім Кардашян і Каньє Вест

Для фото зірка одягнула сексуальний чорний купальник, доповнивши пляжний образ окулярами та двома заплетеними колосками. Каньє у свою чергу приміряв чорну футболку і шорти з взуттям від власного бренду Yeezy, яке нещодавно висміяли користувачі соцмереж.

Можливо, пара зараз перебуває на відпочинку, оскільки нещодавно Кім постила фото сина Сейнта в береті капітана на яхті.

 

 

Теги: LifeStyle Еротика Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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