Кім Кардашян стала принцесою Жасмін з "Аладдіну": дивовижне перевтілення

Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" разом з візажисткою Кенді Джонсон вирішили перетворити Кім Кардашян у "діснеївську" героїню мультфільму "Аладдін" – принцесу Жасмін. І їм це вдалось!

Знаменита б’юті-блогерка Кенді Джонсон випустила 13-хвилинний відеоролик, в якому покроково показала, як за допомогою макіяжу та елементів образу змогла перетворити її в справжню принцесу Жасмін.

Читайте також: Принцеси і принци серед нас: фото реальних людей, які стали прототипами для героїв Disney

Для створення казкового вигляду Кенді змінила форму брів у Кім та зробила акцент на губах, а також додала тематичну перуку, прикраси та одяг.



Кенді Джонсон і Кім Кардашян в образі принцеси Жасмін з мультфільму "Аладдін"

Кардяшан вирішила здивувати свою доньку Норт в новому апмлуа у відеочаті, представившись принцесою Жасмін, однак донечка одразу впізнала свою матір, а не казкову принцесу.