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Кім Кардашян та Каньє Вест вчетверте стануть батьками

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Кім Кардашян і Каньє Вест
Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з відкритих джерел

Зіркове подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест планують вдруге скористатися послугами сурогатної матері, щоб завести четверту дитину.

Кім Кардашян після народження третього малюка, дочки Чикаго, розповідала, що хоче четверту дитину. Про це повідомляє видання US Weekly.

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Джерело, яке близьке до зіркової родини, зазначає, що Кім і Каньє намір знову скористатися послугами сурогатного материнства.

"У Каньє і Кім є останній ембріон – хлопчик. Найближчим часом його підсадять сурогатній матері", – інформує інсайдер.

Зауважимо, що подружжя вже вдавалося до послуг сурогатної матері – таким чином народилася сім місяців тому їхня третя спільна дитина. Таке рішення пара прийняла сля того, як лікарі заборонили Кім самостійно народжувати. 

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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