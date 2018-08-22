Кім Кардашян у латексній сукні засвітила корегуючу білизну: фото

Зірка реаліті-шоу, модель та бізнесвумен Кім Кардашян відвідала вечірку у звабливій міні-сукні.

37-річна Кардашян обрала для світської події яскраву рожеву сукню від Atsuko Kudo з латексу. А її образ доповнював оригінальний клатч Judith Leiber у вигляді упаковки з картоплею фрі.

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Кім Кардашян

Проте з Кім стався конфуз, пише Daily Mail. З-під її сукні виднівся клаптик спеціальної білизни, яка корегує фігуру.

Форми Кім стягує спеціальна білизна