Кім Кардашян виклала зворушливе фото з дітьми
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян у своєму Instagram поділилася зі своїми шанувальниками зворушливим фото доньки Чикаго та сина Сейнта.
Зірка оприлюднила світлину, на якій її дворічний син Сейнт ніжно цілує свою двомісячну сестричку Чикаго.
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"Він так її любить!" – підписала фото Кардашян.
Фанати зірки зворушені таким фото, про що свідчить чотири мільйони вподобань, хоча від моменту публікації минула лише одна доба.
Джерело: 24 Канал
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