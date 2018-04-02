Кім Кардашян виклала зворушливе фото з дітьми

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян у своєму Instagram поділилася зі своїми шанувальниками зворушливим фото доньки Чикаго та сина Сейнта.

Зірка оприлюднила світлину, на якій її дворічний син Сейнт ніжно цілує свою двомісячну сестричку Чикаго.

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"Він так її любить!" – підписала фото Кардашян.

Фанати зірки зворушені таким фото, про що свідчить чотири мільйони вподобань, хоча від моменту публікації минула лише одна доба.