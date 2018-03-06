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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кім Кардашян запускає комедійне шоу

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Кім Кардашян запускає комедійне шоу
Кім Кардашян запускає комедійне шоу / Фото з Instagram

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян оголосила про запуск нового шоу, в якому будуть брати участь знаменитості та їхні діти.

Шоу отримало назву "You Kiddin 'Me" і головним його правилом стане беззастережне виконання знаменитостями всіх наказів своїх дітей, йдеться у виданні Refinery29.

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Кім Кардашян з новонародженою донькою

Кім зізналася, що на створення подібного проекту її надихнули витівки власних дітей.

"Я знаю з власного досвіду, що діти дуже кмітливі, і можуть придумати божевільні речі. Тому уявіть собі, як смішно буде бачити, як вони приймають дорослі рішення", – додала зірка.

Над шоу Кім буде працювати в команді з Lionsgate і Facebook, а транслюцію шоу можна буде дивитися на Facebook Watch.

Поки невідомо, хто саме з знаменитостей братиме участь в шоу, але користувачі Facebook можуть самі голосувати за кумирів, яких вони б хотіли бачити в ролі "раба" власної дитини. Дату релізу поки не оголосили.

Теги: Діти LifeStyle Голлівуд Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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