Знаменита світська левиця Кім Кардашян змушена просувати екс-секретарку генпрокурора України Святослава Піскуна Марину Ектон у соціальних мережах.

Будинок, який у 2013 році було придбано за 9 мільйонів доларів, на початку 2017 року Кардашян виставила на продаж. Власницею розкішного маєтку стала Марина Ектон , яка купила будинок за 18 мільйонів доларів. Чому вартість вдвічі більша? Видання The Blast повідомляє, що договір про купівлю мільярдерка Марина Ектон уклала на особливих умовах.

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Відомо, що за таку суму Кардашян зобов'язалася просувати Марину і її музичну кар'єру у соціальних мережах, тим самим зробивши її знаменитою.



Кім Кардашян і Марина Ектон

Цікаво, що Кім справді виконує умови контракту, представляючи українку своїм шанувальникам.

Нагадаємо, Марина Ектон вирішила продати маєток Кім Кардашян і Каньє Веста. Як зазначається, що Марині стало затісно у дев'яти тисяч квадратних метрів маєтку Bel Air. Вагітна українка хоче більше площі, а також змінити місце проживання.