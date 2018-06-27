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Кім Кардашян зобов'язана піарити українку за 18 мільйонів доларів, – ЗМІ

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Кім Кардашян і Марина Актон
Кім Кардашян і Марина Актон / GettyImages

Знаменита світська левиця Кім Кардашян змушена просувати екс-секретарку генпрокурора України Святослава Піскуна Марину Ектон у соціальних мережах.

Будинок, який у 2013 році було придбано за 9 мільйонів доларів, на початку 2017 року Кардашян виставила на продаж. Власницею розкішного маєтку стала Марина Ектон, яка купила будинок за 18 мільйонів доларів. Чому вартість вдвічі більша? Видання The Blast повідомляє, що договір про купівлю мільярдерка Марина Ектон уклала на особливих умовах.

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Відомо, що за таку суму Кардашян зобов'язалася просувати Марину і її музичну кар'єру у соціальних мережах, тим самим зробивши її знаменитою.

кім кардашян і марина ектон
Кім Кардашян і Марина Ектон

Цікаво, що Кім справді виконує умови контракту, представляючи українку своїм шанувальникам.

Нагадаємо, Марина Ектон вирішила продати маєток Кім Кардашян і Каньє Веста. Як зазначається, що Марині стало затісно у дев'яти тисяч квадратних метрів маєтку Bel Air. Вагітна українка хоче більше площі, а також змінити місце проживання. 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мережа
Джерело: 24 Канал
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