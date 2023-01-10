Як Кінбурнська коса стала кинджалом під ребром окупантів

Кінбурнська коса – сіра зона? Це не я сказав, але такий висновок можна зробити з офіційних заяв тих офіційних осіб, які зараз звучать. Але навіть, якщо це й так, то що це нам дає і чим може закінчитись для лівобережної Херсонщини?

ЗСУ не форсуватимуть Дніпро

Насамперед сіра зона – це ділянка, яку не контролює жодна зі сторін конфлікту. Тобто там, де немає контролю ЗСУ та російських окупаційних військ, – це сіра зона. Але при цьому це не означає, що цей контроль у короткостроковій перспективі може виникнути. Хоча, назвати ділянку у 17 800 гектарів сірою зоною складно. Але...

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Я вже не вперше пишу про формування на Лівому березі Херсонщини операційної зони, яка зараз сягає глибини у 20 кілометрів. Ця операційна зона є наслідком вогневого контролю над Лівобережжям з Правого берега, внаслідок чого росіяни навіть відвели частину своїх підрозділів.

У цій зоні є підрозділи окупантів для утримання оборони, у разі, наприклад, форсування Дніпра ЗСУ. Насправді це нісенітниця, але ворог все ж таки розглядає цей варіант. Однак не буде жодного форсування, все вимальовується набагато жорсткіше. У перспективі.

13 грудня я писав таке: Кінбурнська коса є для російського угруповання на Лівобережжі кинджалом під ребром. Командування окупантів це чудово розуміє, але нічого зробити не може.

Тоді я чув багато критики, що коса незручна для логістики. Ок. Але...

Кінбурнська коса – можливості для звільнення територій

Але ось у тому й річ, якщо взяти карту бойових дій, розкрити її та розглянути:

нафарширований окупантами на понад 15 БТГр 29-та, 35-та та 36-та загальновійськовими арміями трикутник Василівка – Токмак – Мелітополь;

резервні 6 БТГр на дорозі між Херсонщиною та Запорізькою областю.

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Водночас на Лівому березі є 20 кілометрів операційної зони, яка може вистрілити від Кінбурнської коси до Голої Пристані, Олешок та Нової Каховки. А що таке постріл? Це натиск. Це можливості ЗСУ за півтора тижня звільнити понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів.

Навіщо, шановні експерти, потрібна довготривала та ґрунтовна логістика, якщо все готове для того, щоб загнати кинджал під ребро, провернути та залишити. Назавжди.