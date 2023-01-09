Поступово стає "сірою зоною": яке воєнне значення має Кінбурнська коса

Довкола Кінбурнської коси на Миколаївщині тривають запеклі бої. Встановлення контролю над косою відкрило б для ЗСУ значні можливості на Півдні України.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За інформацією ОК "Південь", наразі жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами.

Зверніть увагу Повністю розбиті місця базування росіян: який вигляд має Кінбурнська коса з супутника

У ЗСУ зазначили, що зараз там проходить лінія фронту і йдуть бої. За словами Коваленка, з того, як саме в ОК "Південь" описують ситуацію довкола цих територій, можна зробити певні висновки.

Можна сказати, що Кінбурнська коса поступово стає "сірою зоною". Те, що об'єкт з такою великою площею став "сірою зоною" – це унікальний випадок,

– сказав військовий оглядач.

Кінбурнська коса – складна ділянка для бойових дій

Як зазначив Коваленко, якби Збройні Сили України перебували на Кінбурнській косі, то їм було б дуже важко її утримувати. Адже з воєнної точки зору це дуже складна ділянка.

По-перше, там дуже ускладнена логістика.

По-друге, було б складно вести оборонні дії без ретельної підготовки лінії оборони.

Олександр Коваленко розповів про ситуацію на Кінбурнській косі: дивіться відео

Значення Кінбурнської коси для подальших кроків ЗСУ

З іншого боку, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", ця територія могла б стати плацдармом для подальших дій ЗСУ на Півдні.

Кінбурнська коса могла б дати можливість створення операційної зони на лівобережній Херсонщині, яка сягала б до 20 кілометрів вглиб Херсонщини й охоплювала б Голу Пристань, Олешки, Нову Каховку та інші населені пункти,

– сказав Коваленко.

Він додав, що з цієї точки зору Кінбурнська коса – ідеальний варіант, який би дозволив ЗСУ розпочати у цій операційній зоні активну діяльність.

Ситуація на Півдні України: коротко