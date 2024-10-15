Росіяни раптово активізувалися на Кінбурнській косі: чим це загрожує

Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що окупанти поповнюють особовий склад на Кінбурнській косі. Вони дійсно тримають там певні підрозділи.

Про це 24 Каналу розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зауваживши, що Кінбурнська коса сьогодні – така ж сама зона бойових дій. Однак там є свої особливості.

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Що відбувається на Кінбурнській косі

Як наголосив Костенко, на самій Кінбурнській косі складно вести бойові дії через специфічну місцевість з піском та водою. Відомо, що окупанти подекуди замінували цю територію. Але вони все одно тримають там певні підрозділи.

Вони сильно замінували Кінбурнську косу. Деякі підрозділи у них там дійсно кочують. Можливо, вони там задля того, аби відбити умовну висадку. Я не скажу, що була сильна активізація росіян. Це все відбувається в межах воєнного процесу,

– сказав Костенко.

Цікаво, що ситуація в Курській області змусила окупантів перекинути особовий склад і з Запорізького напрямку, і з Херсонського. Видно, що ворог почав менше застосовувати артилерію на цих ділянках.

Загалом бойові дії і на Кінбурнській косі, і на Херсонщині йдуть переважно за допомогою артилерії. Лише деякі підрозділи можуть вести стрілецькі бої на островах, що розташовані поміж правим та лівим берегом Дніпра.

Ворог зараз намагається там взяти ініціативу, щоб витіснити нас з островів. Це не дасть йому можливість форсувати. Але говорити про якусь подальшу висадку не варто. Зараз таких ознак нема. Навіть якщо буде щось, то невелике. Воно не вплине на фронт. Але ми й цього зараз не бачимо,

– зауважив Костенко.

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті бойових дій

Відомо, що окупанти облаштували позиції на Кінбурнській косі. Періодично вони ведуть звідти обстріли по південній частині Миколаївської області та по Херсонській області. Звісно, що їм також прилітає у відповідь.