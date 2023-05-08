Ставлять під сумнів можливості Росії: CNN проаналізував збиття ракети "Кинджал" в Україні

В Україні 4 травня вперше знищили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" завдяки ЗРК Patriot. Російську ракету було збито в небі над Київською областю. Західні ЗМІ розповіли, яке значення має успіх українських військових.

Твердження України про те, що завдяки ЗРК Patriot було знищено одну з найсучасніших російських балістичних ракет, є визначним моментом у конфлікті, вважають у CNN.

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Можливості одного з нових поколінь російської зброї тепер під сумнівом

Річ у тім, що кремлівський диктатор Владімір Путін і російські військові виставляють "Кинджал", або Х-47, як приклад модернізованого ракетного арсеналу Росії, стверджуючи, що його гіперзвукова швидкість робить ракету надзвичайно складною для перехоплення.

Балістична ракета повітряного базування Х-47 має дальність польоту близько 2000 кілометрів, тому може бути запущена далеко від поля бою.

Вона рухається зі швидкістю, що приблизно в 10 разів перевищує швидкість звуку, і є похідною від балістичної ракети меншої дальності "Іскандер", яка запускається із землі. "Кинджал" несе боєголовку вагою майже 500 кілограмів.

Українська розвідка вважає, що Росія має у своєму арсеналі лише кілька десятків ракет "Кинджал". Кілька ракет "Кинджал" були запущені по українських цілях у березні, але незрозуміло, якої шкоди вони завдали і чи всі вони досягли своїх цілей.

У квітні Міністерство оборони України заявило, що системи Patriot прибули з США, Німеччини та Нідерландів.

Якщо одна з цих систем зараз знищила Х-47, як кажуть українці, це ставить під сумнів можливості одного з нових поколінь російської зброї,

– пише CNN.

"Кинджал" не такий хороший, як його описували в Росії

Журналісти нагадують, що після першого випробування "Кинджала" Путін заявив Федеральним зборам Росії у 2018 році: "Унікальні льотні характеристики швидкісного літака-носія дозволяють доставити ракету до цілі за лічені хвилини".

Він також сказав, що гіперзвукова швидкість ракети дозволить їй "долати всі існуючі і, думаю, перспективні системи протиповітряної і протиракетної оборони, доставляючи ядерні і звичайні боєголовки на дальність понад 2 000 кілометрів".

Росія зробила амбітні заяви щодо кількох своїх новітніх військових систем, але їхня ефективність не доведена, пише CNN.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу​

Новітній російський основний бойовий танк Т-90М, хоч і розгорнутий у невеликій кількості, виявився вразливим до нескладних боєприпасів, а флагман російського Чорноморського флоту "Москва" був потоплений у квітні 2022 року.

Аналітики ставлять під сумнів можливості "Кинджала" на завершальній фазі польоту, припускаючи, що він може виявитися не таким маневровим або швидким, коли наближається до цілі.

Розгортання ЗРК Patriot змінює можливості протиповітряної оборони України, яка значною мірою залежала від зенітних ракетних комплексів С-300 радянських часів, боєприпаси до яких зараз у дефіциті.

Patriot надають сучасний підхід ППО України, як і німецька система IRIS-T. Але вона набагато складніша і потребує близько 100 осіб для обслуговування.