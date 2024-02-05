"Кинджали" дуже не точні останнім часом, б'ють у "молоко", – Ігнат
Юрій Ігнат розповів, що останнім часом Росія запускає не такі вже й точні "Кинджали". Адже вони летять не прямо в ціль.
В інтерв'ю проєкту "Поговоримо" речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що "Кинджал" може прилетіти будь-куди, пише 24 Канал.
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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять "Кинджали"
"Кинджали", до речі, не такі вже й точні останнім часом. Ми бачимо, що летять в "молоко", як то кажуть ("молоко" у військовому сленгу – це простір навколо мішені – 24 Канал),
– заявив Юрій Ігнат.
Він пояснив, що "молоко" – це значить, що може прилетіти будь-куди. Наприклад, якщо росіяни б'ють по якомусь оборонному підприємству, військовому об'єкту чи іншому об'єкту критичної інфраструктури, то не значить, що "Кинджал" не влучить в сусідній будинок.
Що розповідали Повітряні сили про ворожі "Кинджали"
- 13 січня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти під час масованої атаки вдарили ракетами "Кинджал". Тоді військові зазначили, що "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди.
- Українська сторона пояснила, що це не означає, що "Кинджали" не становлять загрози, а скоріше навпаки. Захисники закликали українців бути пильними й не ігнорувати тривогу, особливо, якщо ворог застосовує "балістику".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав тоді, що Росія запустила по Україні шість аеробалістичних ракет "Кинджал". Щонайменше 3 з них не досягли своїх цілей.