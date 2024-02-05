"Кинджали" дуже не точні останнім часом, б'ють у "молоко", – Ігнат

Юрій Ігнат розповів, що останнім часом Росія запускає не такі вже й точні "Кинджали". Адже вони летять не прямо в ціль.

В інтерв'ю проєкту "Поговоримо" речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що "Кинджал" може прилетіти будь-куди, пише 24 Канал.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять "Кинджали"

"Кинджали", до речі, не такі вже й точні останнім часом. Ми бачимо, що летять в "молоко", як то кажуть ("молоко" у військовому сленгу – це простір навколо мішені – 24 Канал),

– заявив Юрій Ігнат.

Він пояснив, що "молоко" – це значить, що може прилетіти будь-куди. Наприклад, якщо росіяни б'ють по якомусь оборонному підприємству, військовому об'єкту чи іншому об'єкту критичної інфраструктури, то не значить, що "Кинджал" не влучить в сусідній будинок.

Що розповідали Повітряні сили про ворожі "Кинджали"