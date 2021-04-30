Кінець епохи Ангели Меркель: якою буде Німеччина після канцлерки

Німці звикли бачити лідерку країни Ангелу Меркель уважною і зосередженою. Її відповідальне ставлення до обов'язків канцлерки закріпило за нею ласкаве ім'я "матуся Німеччини".

Вже у вересні 2021 року Меркель піде з великої політики. Відповідне рішення вона ухвалила ще 2 роки тому.

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Політичні пристрасті в Німеччині

Німці обиратимуть новий парламент. Лідер партії-переможця стане новим канцлером, відтак політичні пристрасті в країні набирають обертів.

У нас відбувалися дуже інтенсивні, прозорі, відкриті дебати останні кілька днів. Це було складно для нас, адже ми знаємо, що на кону. У вересні (2021 року – 24 канал) наша країна очікує на вирішальне голосування,

– зазначив прем'єр-міністр Північної Рейн-Вестфалії Армін Лашет.

Арміна Лашета, якому 60 років, в напруженому протистоянні з Маркусом Зьодером обрали кандидатом в канцлери від керівного союзу Німеччини ХДС/ХСС.

Цьому передували складні перемовини всередині альянсу християнських демократів і християнсько-соціального союзу Баварії.

Маркус Зьодер популярніший серед пересічних німців за Арміна Лашета. Але на обранні останнього наполягали впливові лідери федеральних відділень ХДС. І це їхнє рішення несподівано "зіграло на руку" їхнім політичним конкурентам – німецьким "Зеленим".



Армін Лашет і Маркус Зьодер / Колаж 24 каналу

"Сьогодні відкривається нова глава історії для нашої партії. Якщо ми добре спрацюємо, то і для нашої країни. Ми маємо чітке уявлення про канцлерство для Німеччини.

Я висунула свою кандидатуру сьогодні як пропозицію повести нашу різноманітну, сильну, багату країну до гарного майбутнього", – сказала лідерка партії "Зелених" Анналена Бербок.

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Хто претендує на посаду канцлера Німеччини

Німецькі "Зелені" визначилися зі своїм кандидатом на посаду канцлера майже одночасно з ХДС/ХСС. Нею стала 40-річна лідерка політсили Анналена Бербок.

Згідно з нещодавніми соцопитуваннями, їй симпатизує набагато більше виборців, ніж Арміну Лашету. А от Маркусу Зьодеру вона програвала в рейтингу симпатій.

Недалекоглядні рішення ХДС/ХСС і вдалі "Зелених" вивели останніх в лідери серед політичних сил Німеччини, хоча до цього вони програвали керівній партії кілька відсоткових пунктів.



Анналена Бербок / Фото EPA

Ще одним важливим суперником і ХДС/ХСС, і "Зелених" є соціал-демократи. Наразі вони треті в рейтингу німецьких політсил.

Соціал-демократи визначилися зі своїм кандидатом на посаду канцлера ще влітку 2020 року. Ним став чинний міністр фінансів Олаф Шольц.

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"Нинішня політична кампанія є досить унікальною, зважаючи на те, що другий рік триває пандемія і власне вона визначає суспільно-політичні настрої в Німеччині", – сказав професор Інституту історії НАН України Андрій Мартинов.

Зовнішньополітичні вектори США

Керівну ХДС/ХСС критикували за занадто жорсткі обмеження під час пандемії. А ще за останні 2 роки спалахнула низка скандалів щодо держзакупівлі необхідних медикаментів та вакцин. Все це позначилося на рейтингах партії.

Натомість "Зелені" – гнучкіші у своїх підходах. Ці політичні сили також мають розбіжності у баченні зовнішньополітичних векторів Німеччини. Християнські демократи поблажливіше ставляться до Росії.

Армін Лашет навіть виступав проти запровадження санкцій проти Олексія Навального. А от лідерка "Зелених" Анналена Бербок навпаки вважає, що у стосунках з Кремлем не може бути компромісів.



Олаф Шольц / Фото dpa

"Зелені" традиційно виступають за цінності, за розуміння, що співпраця з Росією не може відбуватися, нехтуючи цінностями", – вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Німецькі політики не підтримують Україну в НАТО

А от щодо України в німецькому політичному середовищі панує консенсус. Німецькі політики очікують на докорінні реформи в нашій країні, а від української влади реальних кроків у боротьбі з корупцією. Також вони не вважають Україну готовою до членства в Організації Північноатлантичного договору.

Ми з вами не знайдемо жодної парламентської партії, яка б власне виступала за подальше розширення НАТО на Схід,

– відзначив Мартинов.

Та це не означає, що німецькі політики не можуть змінити своє бачення євроатлантичних перспектив України у майбутньому. Але для цього українська влада має наполегливо працювати з головними гравцями в німецькому політичному середовищі.

"В майбутньому нам потрібна така система відносин, яку ми, як правило, будуємо у Сполучених Штатах Америки. Там завжди говоримо про двопартійну підтримку і працюємо з основними фігурами всіх політичних партій", – наголосив Клімкін.

Політичні вподобання німців

Поки зарано прогнозувати переможця парламентських перегонів у Німеччині:

наразі 28% німців віддають свої симпатії "Зеленим";

християнських демократів готові підтримати 21% виборців;

соціал-демократів – 11%.

За таких розкладів лідеру голосування все одно доведеться вести переговори про утворення коаліції з тими політсилами, які наберуть менше голосів.

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І вже зараз експерти передрікають, що це буде непростий процес, який може затягнутися на всі 90 днів передбачених для цього законодавством. Відтак нового канцлера Німеччина може отримати лише на Різдво.