Зупинити війну зараз нереалістично, – Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зараз припинити бойові дії вздовж лінії розмежування неможливо. Росія не погоджується на такий сценарій, а нині переговори між сторонами переважно стосуються обміну військовополоненими.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Чому війна триватиме далі?

Кирило Буданов розповів, що наразі діалог між Україною та Росією має переважно технічний характер. Основним практичним результатом переговорів залишаються домовленості щодо обміну полоненими.

Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії (розмежування – ред.), категорично не хоче. Зараз в більшості (перемовини) обмежені обмінами полонених,

– сказав він.

Однак найближчим часом можуть відбутися переговори, які матимуть ширший характер. Буданов також оцінив можливість припинення війни вже зараз.

Ми не зупинимо зараз війну, не тому, що ми не хочемо, а просто це нереалістично,

– сказав він.

На запитання, чи доведеться Україні воювати взимку, керівник Офісу Президента відповів: "На жаль, боюсь, що так!"

Крім того, Буданов анонсував ще один масштабний обмін військовополоненими, який, за його словами, має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україні необхідно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця для підтримання ситуації на фронті. За його словами, це мінімальна кількість, яка потрібна для збереження нинішньої диспозиції та стримування російських військ.

Призначення нового міністра оборони Євгенія Хмари навряд чи суттєво вплине на кількість необхідних військовослужбовців. Водночас Буданов заявив про необхідність змінити підходи до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, йдеться про недопущення неправомірних дій та випадків силового затримання військовозобов'язаних. За словами керівника ОП, зміна методів роботи ТЦК не скасує потреби армії у постійному поповненні особового складу.

Він також визнав, що навіть після реформування процесу мобілізації неможливо буде зробити так, щоб нею були задоволені абсолютно всі.