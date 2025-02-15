Зупинка війни чи перемога України: Кіт Келлог відповів, чого хочуть США

Спецпредставник Трампа відповів, чого прагнуть США – перемоги України чи припинення бойових дій. Кіт Келлог сказав, що "перемоги в контексті Другої світової з підписанням мирного договору, напевно, не станеться".

Під час виступу на Мюнхенській конференції Кіт Келлог зауважив, що і Київ, і Москва задля припинення війни мають поступитися. Зокрема, посадовець вважає, що Путін має піти на територіальні поступки, а можливо, навіть і на зменшення чисельності своїх збройних сил, передає 24 Канал.

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Чи хочуть США перемоги України

У Келлога запитали, чи хочуть США завершення війни або перемоги у війні. Він заявив, що про "перемогу в контексті Другої світової з підписанням мирного договору" не йдеться.

Що таке перемога у війні? Давайте будемо чесними – Україна пішла на надзвичайні жертви, Україна сміливо боролася… Перше, що треба зробити – це зупинити кровотечу, а далі вже лікувати. Ми не можемо врятувати життя, якщо людина продовжує стікати кров'ю,

– пояснив чиновник.

Келлог підкреслив, що питання закінчення війни потрібно розглядати у довготривалій перспективі. Він зауважив, що США прагнуть надіслати месендж про те, що агресія неприйнятна, і вони хочуть суверенну Україну. "Але не можемо бути наївними", – додав спецпредставник Трампа.