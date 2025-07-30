Президент США Дональд Трамп почав жорсткіше висловлюватися щодо диктатора Путіна. При цьому його бачення закінчення війни відрізняється від того, що хоче Україна та європейські партнери.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зауваживши, що Трамп злий на Путіна. Однак все через те, що російський диктатор не хоче заробляти гроші з американцями, а продовжує вбивати українців та будувати імперію.

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Що потрібно Трампу?

Як наголосив Жовтенко, Трамп зацікавлений в тому, аби дійти до припинення вогню. Він робить акцент на тому, що гинуть і українці, і росіяни, тому потрібно все припинити. Президент США не розділяє, хто тут агресор, а хто жертва. Йому потрібно, щоб припинилися бої.

Тоді вони беруться за руки з Путіним та починають заробляти гроші. Віткофф вже порахував, скільки зароблять компанії, наближені до орбіти родини Трампа, від американсько-російських бізнес-проєктів. Там вже мають початися переговори між NASA і Роскосмосом,

– вважає Жовтенко.

Головний камінь спотикання – бойові дії. Коли вони припиняться, Трамп перекине усі питання з гарантіями безпеки та іншими темами на європейців. Тому президент США, ймовірно, не прагне фундаментального завершення війни. На думку Жовтенка, йому потрібне хоча б якесь припинення вогню, аби налагодити спільні з росіянами бізнес-проєкти.

Він матиме вікно можливостей, щоб затягнути росіян в бізнес-проєкти. А вже потім європейців мали б допомогти та вирішити усі проблеми. Ну або він просто скаже, що не може тепер викинути росіян, бо вони заробляють гроші. Навіть при умові, якщо ті будуть порушувати режим припинення вогню,

– сказав Жовтенко.

При цьому Сполучені Штати зараз заробляють кошти на тому, що продають зброю європейців. Частина буде йти на потреби Сил оборони України.

Додамо, нещодавно Трамп скоротив свій ультиматум Путіну щодо припинення війни в Україні. Спершу він давав 50 днів. Тепер він все скоротив до 10 днів. Якщо Путін не погодиться, то будуть мита та інші заходи проти Росії.