Україна вірить в обіцянку Трампа завершити війну вже цього року, – Сибіга

Україна вважає, що Трамп здатен завершити російсько-українську війну вже цього року. Для цього потрібна активна участь США у тиску на Росію і зміцненні оборони нашої держави.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час виступу на форумі GLOBSEC-2025, передає 24 Канал.

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За словами Андрія Сибіги, Україна досі вірить у спроможність президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України вже цього року. Ключем до цього є активна участь Сполучених Штатів та підтримка обороноздатності нашої держави.

Міністр підкреслив, що Україна вже пішла на важливий крок, коли погодилась на повне безумовне припинення вогню майже 100 днів тому. Він наголосив, що ми чекаємо аналогічної відповіді від Росії. Лише за цієї умови можна буде перейти до переговорів про повноцінну мирну угоду.

На запитання журналістів, чи важливий Трамп для досягнення миру, очільник МЗС України відповів ствердно.

Рецепт дуже простий – лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, конфіскацію заморожених активів і, звичайно, зміцнення України, пакет стримування,

– наголосив Сибіга.

Він додав, що мріє про час, коли Україна перестане бути темою для обговорень на форумах, бо це означатиме досягнення сталого миру.

Раніше повідомлялося, Росія формує стратегічні резерви для ведення бойових дій не тільки на території України. На думку Сибіги, союзники мають активізувати дипломатичні зусилля для зупинення війни.