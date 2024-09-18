У Львові вщент згорів кінотеатр біля пам'ятника Бандери
Джерело:Львівська міська рада
У Львові вранці зайнявся кінотеатр "Дзвін". Місцева влада і рятувальники вважають, що це був підпал.
Як повідомляється, близько 06:00 здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери на вулиці Шептицьких у Львові. Приміщення повністю вигоріло.
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Що сталося
За попередньою інформацією причина пожежі – підпал.
Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання. Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи,
– зазначили у Львівській міській раді.
У ДСНС також дали коментар для ЗМІ. Там заявили, що на момент прибуття рятувальників горів дах будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати о 6:41. Полум’я охопило близько 400 квадратних метрів. Через займання у місті був відчутний сильний запах диму. У службі також припускають, що кінотеатр могли підпалити.
До слова, кінотеатр "Дзвін" був заснований у 1994 році і є комунальним підприємством. Керівницею закладу є Марія Драчук.
Що залишилося від "Дзвону" / Фото Львівська міська рада
Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа сталася у Вишгородському районі під Києвом, стовп диму було видно у багатьох районах.