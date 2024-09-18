У Львові вщент згорів кінотеатр біля пам'ятника Бандери

У Львові вранці зайнявся кінотеатр "Дзвін". Місцева влада і рятувальники вважають, що це був підпал.

Як повідомляється, близько 06:00 здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери на вулиці Шептицьких у Львові. Приміщення повністю вигоріло.

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Що сталося

За попередньою інформацією причина пожежі – підпал.

Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання. Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи,

– зазначили у Львівській міській раді.

У ДСНС також дали коментар для ЗМІ. Там заявили, що на момент прибуття рятувальників горів дах будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати о 6:41. Полум’я охопило близько 400 квадратних метрів. Через займання у місті був відчутний сильний запах диму. У службі також припускають, що кінотеатр могли підпалити.

До слова, кінотеатр "Дзвін" був заснований у 1994 році і є комунальним підприємством. Керівницею закладу є Марія Драчук.

Що залишилося від "Дзвону" / Фото Львівська міська рада

Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа сталася у Вишгородському районі під Києвом, стовп диму було видно у багатьох районах.