Кіпр оголосив анулювання паспортів підсанкційних росіян

Кіпр анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції та отримали громадянство в рамках інвестиційної схеми, припиненої наприкінці 2020 року.

Дізнатися імена цих людей – неможливо, адже інформацію не розголошують.

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Проте відомо, що вони перебувають у списку з більш ніж 800 осіб, на яких поширюються санкції Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну.

Також у кіпрських ЗМІ зазначають, що загальна кількість паспортів, які будуть відкликані, насправді становить 21, включаючи родичів росіян, які потрапили під санкції.

Відомо, що вони були серед 6779 осіб, які отримали громадянство за мінімальні інвестиції у розмірі 2 мільйони євро.

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