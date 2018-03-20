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Кір не відступає: в Україні триває спалах недуги

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Кір в Україні
Кір в Україні / Фото з вільних мереж

В Україні триває спалах кору, попри те, що з середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби. Так, за тиждень захворіла 701 особа.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина).

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Загалом з початку року на кір в Україні захворіли 7 тисяч 752 людини (2 тисячі 687 дорослих і 5 тисяч 65 дітей), госпіталізовано 5 тисяч 352 людей.

У МОЗ також зазначили, що з початку року від ускладнень кору померло 7 людей: 5 дітей і 2 дорослих.

Крім того, повідомляється, що найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Чернівецькій, Львівській областях, а найменше – у Луганській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Теги: Новини України Кір Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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