Кіра Рудик не відповіла, чи має паспорт США: що кажуть у "Голосі"
Джерело:24 канал
Нардепка Кіра Рудик 5 липня тричі не відповіла на запитання, чи має вона громадянство США. Глава партії "Голос" тричі дала однакову відповідь, яка все ж не передбачала однозначності щодо поставленого запитання.
Ситуація трапилась в ефірі одного з українських телеканалів. Кіра Рудик тричі ухилилась від прямої відповіді на питання, чи має вона паспорт США.
До теми "Голос" розвивається, а всі непорозуміння вирішить з'їзд, – Кіра Рудик
Кіра Рудик ухилялась від відповіді про паспорт США
Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була,
– тричі сказала Кіра Рудик.
У пресслужбі партії "Голос" 6 липня пояснили, що Кіра Рудик є громадянкою України. Також там запевнили, що жодного іншого громадянства вона не має та ніколи не мала.
Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала,
– запевнили у "Голосі".
Зміни у законодавстві щодо громадянства: коротко
- У березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Кабмін із ЦВК та СБУ протягом 2 місяців повинні провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.
- Після цього протягом 6 місяців уряд має внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.
- Зокрема мовиться й про заборону бути членом політичної партії.