Кіра Рудик не відповіла, чи має паспорт США: що кажуть у "Голосі"

Нардепка Кіра Рудик 5 липня тричі не відповіла на запитання, чи має вона громадянство США. Глава партії "Голос" тричі дала однакову відповідь, яка все ж не передбачала однозначності щодо поставленого запитання.

Ситуація трапилась в ефірі одного з українських телеканалів. Кіра Рудик тричі ухилилась від прямої відповіді на питання, чи має вона паспорт США.

До теми "Голос" розвивається, а всі непорозуміння вирішить з'їзд, – Кіра Рудик

Кіра Рудик ухилялась від відповіді про паспорт США

Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була,

– тричі сказала Кіра Рудик.

У пресслужбі партії "Голос" 6 липня пояснили, що Кіра Рудик є громадянкою України. Також там запевнили, що жодного іншого громадянства вона не має та ніколи не мала.

Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала,

– запевнили у "Голосі".

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