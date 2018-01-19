Кіра Найтлі знялася у фотосесії для глянцю та розповіла про співпрацю із Вайнштейном

Британська актриса Кіра Найтлі зянлася у чуттєвій фотосесії для видання Variety, а також розповіла про зйомки у фільмах та співпрацю із скандальний продюсером Гарві Вайнштейном, який опинився в центрі секс-скандалу.

В інтерв'ю Variety Кіра Найтлі стверджує, що тема сексуальних домагань стосується не лише кіноіндустрії, а й усіх галузей.

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"Я знала про культуру замовчування знущань над жінками. Розуміла, що чоловікам в кінобізнесі дозволено вести себе зовсім інакше, ніж жінкам. Це було очевидно. Але найцікавіше, це те, що я розмовляла на цю тему з подругами не з кіно, і серед нас не виявилося нікого, хто б хоч раз в житті не зіткнувся з домаганнями ", – розповіла вона.



Кіра Найтлі у зйомці для Variety

За словами Найтлі, сама вона ніколи не була жертвою сексуальних домагань під час зйомок.

"Мені здається, кожна жінка боролося з подібними монстрами. Не тільки актриси. Але і вчителі, юристи і так далі. Я не кажу про зґвалтування, я маю на увазі епізоди, коли хтось пристає до жінок в барах, торкається грудей або лізе під спідницю десь в громадських місцях ", – додала вона.



Кіра Найтлі у зйомці для Variety

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Також Кіра Найтлі розповіла про співпрацю із скандальним продюсером Гарві Вайнштейном, який опинився в центрі секс-скандалу.



Кіра Найтлі у зйомці для Variety

"Він завжди був справжнім професіоналом під час роботи над фільмами, в яких я знімалася. Я знала про його репутацію хулігана. Він був відомий тим, що дзвонив людям посеред ночі і кричав на них. але він не робив нічого подібного по відношенню до мене, ніколи не просив мене про масаж або про щось в цьому роді. Я не здогадувалася про зґвалтування і домагання. Думаю, багато хто був наляканим, боявся помсти, тому мовчав. Не думаю, що всі знали, що відбувається", – додала вона.



Кіра Найтлі у зйомці для Variety