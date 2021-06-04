Обстановка вкрай напружена: Киргизстан заявив про скупчення військ на кордоні з Таджикистаном

Державна прикордонна служба Киргизстан поскаржилася на загострення ситуації на кордоні з Таджикистаном. За попередніми даними, саме Таджикистан стягує до кордону техніку і військовослужбовців.

Як заявили в прикордонній службі Киргизстану, наразі обстановка на кордоні напружена.

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За даними служби, представники Таджикистану у ніч проти 4 червня почали встановлювати контейнер на ділянці в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області й зайшли на територію Киргизстану до тисячі метрів.

Обстановка на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону характеризується як напружена. З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про конфлікт

Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася ще 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Внаслідок конфлікту загинули понад 34 людини.

почали атакувати прикордонні застави один одного. Внаслідок конфлікту загинули понад 34 людини. 30 квітня делегації Киргизстану та Таджикистану зустрілися на нейтральній території та домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

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Річ у тім, що 28 квітня таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту розподілу води "Головний". Він розташований біля витоку каналів, які поповнюють Торткульське водосховище, на території Киргизстану.

Місцеві жителі попросили прибрати камеру зі стовпа, однак військові відмовилися виконати прохання. Після цього сторони почали сваритися та закидувати один одного камінням. Згодом військові обох країн застосували зброю.