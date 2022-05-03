І Кирил, і Путін бояться, – Алфьоров пояснив, чому вони не погодились на зустріч з Папою

Ще у березні 2022 року Папа Римський офіційно подав запит на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак на нього досі не було жодної відповіді.

Тут уже мовиться саме про політику, а не віру чи релігію. Про це в ефірі 24 каналу повідомив історик Олександр Алфьоров.

До теми Папа Римський заявив, що просив про зустріч з Путіним у Москві, але відповіді не отримав

Чого боїться Путін та Кирил

За його словами, у цьому випадку ми повинні розглянути цю ситуацію з того боку, що Папа Римський як голова держави, хоч і не світської, запросив на зустріч іншого главу держави. Як наголосив Алфьоров, тут спрацьовує міжнародна дипломатія, яка чомусь не відбувається.

Він зазначив, що зараз Путін – це фактично узурпатор влади, оскільки Росія – це тоталітарна держава. Водночас патріарх Кирил є єретиком і являє собою явище цезарепапізму – коли влада керує духовенством.

І Кирил, і Путін бояться, що коли з ними зустрінеться Папа Римський, то скаже їм це. Бояться, що буде голос не просто голови держави до голови держави, а голос людини з прийняттям чистої канонічності до 2 єретиків, тому, звісно, вони цього не хочуть,

– підкреслив Алфьоров.

Єретична секта

Він також додав, що зараз православ'я в Росії – це єретична секта, оскільки патріарх Кирил втручається на не свої канонічні території. Зокрема в Україну, Білорусь і навіть країни Африки.

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За словами історика, нещодавно Кирил почав махінаціями та підкупами забирати парафії в Африці в патріарха Олександрійського. Як зазначив Алфьоров, так Кирил нібито натякнув, що він був неправий, коли підтвердив український Томос.

Цезарепапізм – термін, який означає використання державою церкви, як політичного інструменту. Водночас священнослужителів, як державних чиновників. Таке явище було характерним для Візантійської та Російської імперій.

Історик розповів, чому Путін та Кирил бояться зустрічі з Папою Римським: дивіться відео



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