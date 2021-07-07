У курортній Кирилівці після зникнення знайшли мертвим 17-річного хлопця

У Кирилівці, що на Запоріжжі, у морі виявили непритомного 17-річного підлітка. Лікарі намагалися його реанімувати, але їм це не вдалося.

До правоохоронців звернулися рятувальники, які повідомили про те, що поблизу відпочинкової бази "Діана" загубився чоловік. Згодом його знайшли непритомним.

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Що відомо про потерпілого

Інцидент трапився 6 липня приблизно о 19:00. Загиблим виявився 17-річний мешканець Херсонської області. Він приїхав у Кирилівку на відпочинок разом із друзями.

Для того, щоб встановити причину смерті, тіло підлітка направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина смерті – утоплення.

Хлопці пішли купатися у море й один із них зник. Очевидці побачили тіло парубка у воді та витягли його на берег,

– розповіли у поліції.

Наразі у справі відкрито кримінальне провадження й розпочато досудове розслідування.

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У ДСНС наголошують, що слід купатися лише у дозволених місцях. Крім цього, температура води повинна становити не менше ніж 18 градусів тепла.