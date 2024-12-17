"І сміх, і гріх": у Росії із погрозами і плачами відреагували на ліквідацію генерала Кіріллова

17 грудня у Москві був підірваний генерал-лейтенант Ігор Кіріллов, який віддав накази застосовувати хімічну зброю проти наших оборонців. У Кремлі погрожують відповіддю, а у мережі в паніці дивуються влучній роботі українських спецслужб.

Російські слідчі вже взялися вивчати обставини загибелі Кіріллова. На країні-агресорці влаштували "жалобу" за загиблим злочинцем, передає 24 Канал.

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Як реагували у Кремлі на ліквідацію високопоставленого офіцера

Речниця російського МЗС Марія Захарова заспівала дифірамби покійному. Зазначила, що "той працював безстрашно, не ховався за спинами і завжди йшов з відкритим забралом". Додала чиновниця й традиційної брехні про діяльність американських біолабораторій в Україні, яку буцімто викрив Кіріллов.

Віце-спікер Совета Федерації Косачов назвав непоправною втратою загибель генерала.

Потрясіння. Неможлива втрата. Вічна пам'ять. Співчуття сім'ям загиблих. Вбивці будуть покарані. Поза всяким сумнівом і без пощади,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Заступник голови Радбезу Медведєв традиційно взявся погрожувати. Він заявив, що вищому військово-політичному керівництву України варто чекати на "неминучу відплату".

"Розслаблятися не можна"

Розгублення не приховують і Z-блогери. Так, пропагандистський канал "Рыбарь" вказав, що вбивство Кіріллова вкотре доводить, що в України завжди є можливість помститися за завдані їй стражданням.

Які б успіхи ми не здобували на полі бою, яка ейфорія не панувала і скільки б ми не розповідали про перехоплення ініціативи, у того боку завжди зберігається можливість болісно вколоти. Війна не десь там на Донбасі: вибух на Рязанському проспекті це демонструє. Розслаблятися не можна від слова "зовсім",

– підсумував Z-блогер.

"І гріх, і сміх"

Так звані "звичайні" росіяни у коментарях до новини про вбивство Кіріллова не стримують гнів. Їх обурює той факт, що воєнного злочинця було вбито просто в серці країни-агресорки. Дехто приховано захоплюється роботою українських спецслужб і нарікає на те, що офіцера не охороняли так, як потрібно було. Більшість, звісна річ, бажає помсти.

Також громадяни Росії визнають, що для того, аби завдавати потужних ударів по них, Україні не потрібна далекобійна зброя.

Як росіяни реагують на ліквідацію Кіріллова / Скриншот з мережі