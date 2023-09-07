Тепер генерал-лейтенант: Зеленський підвищив у званні главу ГУР Буданова
Джерело:Офіс Президента
У День воєнної розвідки президент прийняв важливе рішення. Очільник ГУР Кирило Буданов отримав нове звання.
Буданова підвищили у званні – це стало визнанням його заслуг під час війни. А вона ж іще не закінчилася!
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Зеленський видав наказ
Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
– ідеться на сайті президента.
Останнє, найвище військове звання після генерал-лейтенанта – генерал. Генерал-майора Буданов отримав торік. Він є наймолодшим очільником ГУР і повним кавалером ордена "За мужність", а також одним із найвпливовіших офіцерів. Він виконував завдання в зоні АТО/ООС і тричі був поранений, зокрема пораненням пояснює те, як тримає праву руку.
В одному з інтерв'ю про його призначення головою розвідки згадували так: у колах розвідників Буданов був легендою, тож коли Зеленський 2020 року призначив його головою ГУР, офіцери зрозуміли, що президент зможе захистити державу.
Шалена популярність Буданова
З початком війни голова розвідки зруйнував стереотипи – Буданов часто коментує поточні події і охоче дає інтерв’ю. Така публічність, за його словами, свідома, хоч і за неї прилітає критика, мовляв, розвідник має бути в тіні.
Якщо раніше Буданов був відомий своїми прогнозами, що справджувалися, то потім став справжнім крашем. Українці обговорюють його зачіску, коментують його незворушний вираз обличчя і намагаються відтворити фірмовий сміх. У мережі дуже багато мемів і жартівливих тіктоків із цитатами з його інтерв'ю.
6 вересня Нацбанк випустив монету до Дня ГУР – її не було вже ввечері. Також з'явився класний ролик, де на слова присяги Кирила Буданова накладено крики росіян "Ета беспілотнік, а-а-а!" Там Буданов у парадній формі та в масці, бо на момент його призначення головою ГУР ще був коронавірус.
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Привітання з днем воєнної розвідки
- Сьогодні розвідників вітають із професійним святом. Це вже зробили Володимир Зеленський і Валерій Залужний, відзначивши, що робота розвідки дуже складна та небезпечна – ці люди буквально ходять по лезу.
- Підрозділ ГУР МО “Артан” опублікував відео зі Зміїного з привітаннями. “Перемога не за горами” –кажуть бійці.
- Сам Буданов привітав лаконічно: задув свічки на торті та усміхнувся. Відео містить заклик загадувати бажання – традиційна інтрига від ГУР.