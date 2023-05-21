Я чекав 04:00, – коли Буданов дізнався, що повномасштабне вторгнення – неминуче

Кирило Буданов розповів, що 23 лютого після обіду забрав дружину, та вони "переселилися" у його офіс. Тоді очільник ГУР МО вже знав про початок повномасштабного вторгнення Росії у найближчі години.

Очільник ГУР МО Буданов зізнався, що найголовніші переживання пережив в останні години та хвилини перед початком повномасштабного вторгнення. Росія упродовж двох тижнів змінювала дату вторгнення.

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Буданов зауважив, що уважно стежив за інформацією. Йому, як керівнику розвідки, було неприпустимо помилитися з цим.

Я чекав 04:00, оскільки ми знали час, коли все має починатися. І найголовніші переживання були в останні години та хвилини. Почнеться. Як почнеться,

– заявив Буданов.

Він заявив, що остаточні дані отримав близько 15:00 23 лютого. Тоді в офіс Буданова прибули підрозділи спеціального призначення. Вони чекали на виїзд до Гостомеля.

Пріоритетним завданням було затримати висадку російських окупантів у Гостомелі. Саме звідти окупанти хотіли зайти до Києва.

Буданов про поїздку на передову

Кирило Буданов у розмові з Дмитром Комаровим вперше прокоментував свої поїздки на передову. Зокрема заявив, що у Бахмуті відвідував свій підрозділ. Буданов зауважив, що жодних кордонів не існує. Вони – хіба у головах людей.