Шість діб у крижаній воді: Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС

Кирило Буданов нагородив водолазів ДСНС, які провели майже тиждень у крижаній воді, щоб повернути тепло в київські домівки. У мороз до -15 вони лагодили пошкоджену трубу на Київській ТЕЦ.

Як повідомляє ДСНС, водолази Міжрегіонального центру швидкого реагування на водних об'єктах ДСНС України Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк були відзначені в номінації "Рятувальник року" на VI благодійній премії Golden Glove ("Рука допомоги").

Рятувальників нагородили за підводну операцію на київській ТЕЦ

Відзнаку особисто вручив очільник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Цю нагороду рятувальники отримали за те, що лагодили київську ТЕЦ після сильного пошкодження внаслідок російського обстрілу в рамках підводної операції разом з колегами Андрієм Власенком та Антоном Гайтаном.

Минулої зими після російського обстрілу на одній зі столичних ТЕЦ пошкодило критичну трубу, і станцію затопило. У морози до -15 під загрозою зриву опинився ремонт обладнання, від якого залежали тепло й світло в оселях тисяч українців.

Довідка! Golden Glove — благодійна премія, заснована Анною Буткевич. Вона відзначає людей, чия праця й героїзм допомагають Україні вистояти.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України повідомляли, що уряд запровадив щорічну премію за "вагомий внесок у забезпечення енергетичної стійкості України". Кандидатів обиратиме спеціальний Комітет на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики, а рішення про присудження премій затверджуватиме уряд.